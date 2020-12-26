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إيمان زهران: مصر لديها من الخبرة ما يكفي للتعامل مع موجة كورونا الثانية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:13 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة إيمان زهران، مدرس العلاقات الدولية، إن مصر استطاعت اجتياز فكرة "اختبار مجتمع المخاطر"، حيث إن مصر تعاملت إلى حد ما مع جائحة كورونا، في إطار من عدم اليقين في ماهية الجائحة، وكيفية التعامل معها.

وأشارت الدكتورة إيمان زهران، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، إلى أنه ساعد مصر في تلك الخطوات، ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي تم، خاصة أن التعاون مع ملف كورونا،  ليس فقط مع المسار الصحي،  وإنما الاطقم الطبية والتجارب السريرية ومستشفيات العزل.

وأوضحت أن التعامل امتد مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية بصفة رئيسية، والملفات التعليمية وكذلك تأمين الغذاء بصفة رئيسية.

واستطردت: لدينا خبرة سيتم الاستناد إليها في التعامل مع الموجة الثانية لجائحة كورونا، خاصة في التعامل الطبي، واتوقع أن يتم التطبيق بشكل أكثر احترافية.
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