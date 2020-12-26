لا وجود لسلالة جديدة| عبد الغفار: حالات كورونا بالمنازل أكبر من المستشفيات

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه لا وجود لسلالة جديدة لفيروس كورونا في العالم ولكنه شهد تغير وطفرة دون تغيير في شكل الفيروس .





وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحالات المصابة بفيروس كورونا في المنزل اكبر من الحالات المتواجدة في المستشفيات".





وتابع خالد عبد الغفر :" المواطن أصبح لديه خبرة في كيفية التعامل مع اي حالة مصابة بفيروس كورونا ".





وتابع خالد عبد الغفار :" مستعدين من شهرين للموجة الثانية وتم وضع خطة لمواجه زيادة الأعداد في الموجة الثانية وتم فتح الـ 25 مستشفى جامعية لاستقبال حالات كورونا ".





واكمل عبد الغفار:" توفير الادوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الجامعية وتم فتح مستشفيات جامعية في نطاقه القاهرة الكبري وتم توفير اقسام لعزل الاطفال ".