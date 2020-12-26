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لا وجود لسلالة جديدة| عبد الغفار: حالات كورونا بالمنازل أكبر من المستشفيات

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:57 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال  الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه لا وجود لسلالة جديدة لفيروس كورونا في العالم ولكنه شهد تغير وطفرة دون تغيير في شكل الفيروس .

وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحالات المصابة بفيروس كورونا في المنزل اكبر من الحالات المتواجدة في المستشفيات". 

 وتابع خالد عبد الغفر :"  المواطن أصبح لديه خبرة في كيفية التعامل مع اي حالة مصابة بفيروس كورونا ".

وتابع خالد عبد الغفار :" مستعدين من شهرين للموجة الثانية وتم وضع خطة لمواجه زيادة الأعداد في الموجة الثانية وتم فتح الـ 25 مستشفى  جامعية لاستقبال حالات كورونا ".

 واكمل عبد الغفار:" توفير الادوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الجامعية وتم فتح مستشفيات جامعية في نطاقه القاهرة الكبري وتم  توفير اقسام  لعزل الاطفال ".
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