خبير اقتصادي: 200 مليار جنيه حجم ميزانية صندوق مصر السيادي

قال مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى، إن ميزانية صندوق مصر السيادى، ستصبح 200 مليار جنيه خلال 3 سنوات، وسيعرض فرصا استثمارية ليست تابعة للحكومة.

وأضاف "بدرة" خلال مداخلة مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر "اكسترا نيوز"، تقديم رانيا هاشم، أنه سيصبح ذراع مصر الاقتصادية، بما يقدمه من فرص استثمارية من أصول غير مستغلة، توفر فرص العمالة.





ولفت الخبير الاقتصادى، الى أن توجيهات الرئيس لصندوق مصر السيادي هو الاستثمار في التكنولوجيا، الصحة، التعليم.



