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خبير اقتصادي: 200 مليار جنيه حجم ميزانية صندوق مصر السيادي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:58 م
مصطفى بدرة الخبير
مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى
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أسامة علي
قال مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى، إن ميزانية صندوق مصر السيادى، ستصبح 200 مليار جنيه خلال 3 سنوات، وسيعرض فرصا استثمارية ليست تابعة للحكومة.
وأضاف "بدرة" خلال مداخلة مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر "اكسترا نيوز"، تقديم رانيا هاشم، أنه سيصبح ذراع مصر الاقتصادية، بما يقدمه من فرص استثمارية من أصول غير مستغلة، توفر فرص العمالة.

ولفت الخبير الاقتصادى، الى أن توجيهات الرئيس لصندوق مصر السيادي هو الاستثمار في التكنولوجيا، الصحة، التعليم.

وكانت أوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن أهداف إنشاء صندوق مصر السيادى كثيرة أهمها تعظيم أصول الدولة واستثمارها والشراكة مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة في مصر.

واستكملت هالة السعيد، حجم الاصول التي نقلت للصندوق تبلغ 30 مليار جنيه حجم الأصول نٌقلت لصندوق مصر السيادي .
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