ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

65.51 مليار جنيه ضرائب موظفى الدولة خلال عام

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
ضرائب رواتب
ضرائب رواتب
Advertisements
محمد يحيي
سدد الموظفون بالدولة لـ الحكومة مبلغ 65.51 مليار جنيه في صورة ضرائب على المرتبات بنهاية العام المالي الماضي، بزيادة اقتربت من 6 مليارات جنيه عن العام السابق له، إذ وصلت وقتها لـ59.2 مليار جنيه.


كشف بيانات الحساب الختامي المبدئية لموازنة العام المالي الماضي عن تحصيل 64.022 مليار جنيه في صورة ضرائب على الرواتب المحلية بعد أن كانت 57 مليار جنيه في العام المالي السابق.




وتم تحصيل ضرائب دمغة من الرواتب بقيمة 1.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي بعد أن كانت 2.243 مليار جنيه في العام السابق له.


وأشار التقرير إلى تحصيل ضرائب دخل بخلاف التوظف بقيمة 31.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي ومقارنة ـ27,2 مليار جنيه في العام المالي السابق له.


وسجلت الضرائب على المهن غير التجارية بقيمة 2.8 مليار جنيه في العام المالي الماضي بعد أن كانت 2.6 مليار جنيه في العام السابق له.


وسجلت الضرائب على الأرباح الرأسمالية نحو 1.044 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي بعد أن كانت 924 مليون جنيه في العام السابق له.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة: 11.75 مليار جنيه زيادة بالضرائب في أول شهرين من الموازنة

تحصيل 1.12 مليار جنيه ضرائب ورسوما على السيارات في شهرين

الحكومة تنجح في تحصيل إيرادات بـ 204.72 مليار جنيه في 3 أشهر

خاص| الحكومة تحصل 54.8 مليار جنيه ضرائب من العاملين بالدولة في 3 شهور

تحليل|عجز الموازنة يسجل 462.8 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي

ترشيحاتنا

هجوم رهيب.. أسراب هائلة من الجراد تغزو السعودية

حكم الشك في ترك ركعة .. رأيان للفقهاء اعرف الضوابط

حمد الله يفوز باستفتاء CNN لأفضل لاعب عربي 2020.. والشناوي يكتسح صلاح

آداب القاهرة تعلن استكمال الدراسة أونلاين

7 حيل خفية لا تعرفها عن واتساب.. تفاصيل

رئيس دولة يثير الجدل حول لقاحات كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة