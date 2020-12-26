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أحمد موسى يوضح الحل السحري للحد من انتشار فيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:10 م
صدى البلد
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هاني حسين
أوضح الإعلامي أحمد موسى، الحل السحري من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالب المواطنين بعدم الاستهتار في اتخاذ الإجرارت الاحتياطية، وضرورة الحيطة قائلا إن "الكمامة هي الحل السحري من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف  الإعلامي احمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "دلوقتي تفتح فيسبوك وتويتر تشوف إصابات ووفيات كثيرة بفيروس كورونا".

وأكمل الإعلامي احمد موسى: "خالص عزائي في وفاة المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادي الزمالك واللذين وافتهما المنية بسبب فيروس كورونا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "دعواتنا للجميع بالمصابين بفيروس كورونا بالشفاء العاجل".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" تمنياتي بالشفاء للفنانة يسرا والزميل وائل الابراشي المصابين بفيروس كورونا، وتمنياتي بالشفاء لكل الزملاء والفنانين والنجوم المصابين بفيروس كورونا".
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