رئيس تركمانستان يدعو مواطنيه لتناول العرقسوس كعلاج لـ كورونا

قال رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف، إن "العرقسوس" يمكن أن يعالج فيروس كورونا "كوفيد-19"، في ظل إصرار حكومته على عدم وجود إصابات بالفيروس داخل البلاد.





ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن رئيس تركمانستان وهو طبيب أسنان سابق قوله إن العرقسوس يمنع فيروس كورونا من التطور في الجسم"، ناصحا مواطني بلاده بتناوله للتصدي للفيروس.





كما أمر محمدوف بتبخير الأماكن بالحرمل الشانع وهو نبات ذو رائحة قوية ومميزات طبية مزعومة.





وسبق أن اقترح بعض زعماء العالم وصفات غريبة لعلاج كورونا، مثل رئيثس مدغشقر الذي أعلن اكتشاف بلاده علاجا للفيروس بالاعتماد على أعشاب "الشيح".





وفي ألبانيا، أقبل كثير من السكان على شرب "لبن الحمير" بهدف تقوية المناعة للحماية من فيروس كورونا.





وكانت دراسات علمية زعمت أن مركبات موجودة في "عرق السوس" أظهرت إمكانيات كبيرة كعلاج محتمل ضد فيروس كورونا.





ولم يثبت بشكل علمي، فعالية أي من تلك التجارب أو الوصفات أمام كورونا، في وقت تبدأ فيه دول عدة حملة تطعيمات واسعة ضد الفيروس.