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تعليم

"رحلة إلى الآخر".. مبادرة حوارية بمشاركة طلاب الإعلام بالقاهرة والإسكندرية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:55 م
جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية
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أحمد بسيوني
اختتمت الهيئة الانجيلية فعاليات مبادرة "رحلة إلى الآخر" التى نظمها مجموعة من متطوعي إعلاميي الإسكندرية المشاركين فى منتدي حوار الثقافات التابع للهيئة، بحضور عدد من طلاب وطالبات كليات الإعلام بالقاهرة والإسكندرية.

تضمنت المبادرة التي قدم خلالها الدكتور رامي عطا، رئيس قسم الصحافة بأكاديمية الشروق، محاضرات لطلاب الإعلام حول قبول الآخر، وسبل إدارة الخلاف وثقافة الاختلاف، والتعرف على ممارسات خطاب الكراهية وسبل تجنبها في العمل الإعلامي، ومفاهيم قبول الآخر، والمواطنة والتسامح، والحوار بين الأديان، وحوار الثقافات، ودور الإعلام في نشر قيم التسامح.


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ولم تقتصر فعاليات المبادرة التي استمرت يومي 24 و25 ديسمبر الجاري على الجانب التدريبي والأكاديمي، حيث شملت رحلة للطلاب إلى المتحف القبطي ومجمع الأديان ومجموعة الكنائس، والقلعة ومسجد محمد علي وشارع المعز، بمشاركة منظمى المبادرة عبد الرحمن صبري، وعصام عامر، ومحمد جمال، وعزة أبو هديمة، إضافة إلى تقديم الشرح والتعريف بالأماكن من كلا من الدكتورة سحر حسن أستاذ التاريخ بأكاديمية الشروق، ورينيه فايز المختصة بالإرشاد السياحي.


وشملت المبادرة تفاعل من الطلاب المشاركين الذين قام بعضهم بالتقاط صور وهم يحملون لافتات تتضمن عبارات "أول مرة أدخل مسجد"، و"أول مرة أدخل كنيسة"، و"أول مرة أتكلم مع قسيس"، و"نفس القيم باختلاف أسم الدين".

وتأتي المبادرة في إطار التطبيق المباشر لنشر المفاهيم المناهضة لنبذ الخلاف والكراهية من خلال تدريبات منتدى حوار الثقافات التي ينظمها لشباب الإعلاميين، والذين يقومون بنقل ونشر تلك المفاهيم من خلال مثل تلك المبادرات.
"رحلة إلى الآخر".. مبادرة حوارية بمشاركة طلاب الإعلام بالقاهرة والإسكندرية
"رحلة إلى الآخر".. مبادرة حوارية بمشاركة طلاب الإعلام بالقاهرة والإسكندرية
"رحلة إلى الآخر".. مبادرة حوارية بمشاركة طلاب الإعلام بالقاهرة والإسكندرية
"رحلة إلى الآخر".. مبادرة حوارية بمشاركة طلاب الإعلام بالقاهرة والإسكندرية
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