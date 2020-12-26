حادث أليم.. عروس تفقد ذراعها في أول يوم زواج

تعتبر الغلاية الكهربائية من أهم الأجهزة في أي منزل نظرا لانها اسهل في التحكم و اسرع في الوقت فهي من أهم الأجهزة التي تشتريها العروس قبل الزواج .





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 23 عاما أصيبت ببتر في ذراعها في أول يوم بعد الزفاف بسبب الغلاية الكهربائية .





العروس همت لتشغيل الغلاية على درجة حرارة عالية، ولكن يبدو أن الأسلاك الموصلة في الكهرباء كانت رديئة الصنع، فإنصهرت في الكهرباء، ولم تشعر الفتاة إلا حينما أمسكت الغلاية ، حيث انصهر السلك في يديها، مما أدى إلى انصهار جلد ذراعها، وكل هذه الأحداث كانت تدور في أقل من 10 دقائق .



