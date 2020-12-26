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منوعات

حادث أليم.. عروس تفقد ذراعها في أول يوم زواج

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:26 م
صدى البلد
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مريم صليب
تعتبر الغلاية الكهربائية من أهم الأجهزة في أي منزل نظرا لانها اسهل في التحكم و اسرع في الوقت فهي من أهم الأجهزة التي تشتريها العروس قبل الزواج . 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 23 عاما أصيبت ببتر في ذراعها في أول يوم بعد الزفاف بسبب الغلاية الكهربائية . 

العروس همت لتشغيل الغلاية على درجة حرارة عالية، ولكن يبدو أن الأسلاك الموصلة في الكهرباء كانت رديئة الصنع، فإنصهرت في الكهرباء، ولم تشعر الفتاة إلا حينما أمسكت الغلاية ، حيث انصهر السلك في يديها، مما أدى إلى انصهار جلد ذراعها، وكل هذه الأحداث كانت تدور في أقل من 10 دقائق . 

ولم يتمكن الأطباء في المستشفى من علاج الفتاة بسبب إنصهار جلدها و إصابة 90% منها بحروق بالغة ، و قاموا ببتر الجزء المتضرر. 
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