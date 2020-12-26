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10 قرارات للكنيسة الأرثوذكسية في مواجهة كورونا قبل احتفالات عيد الميلاد المجيد .. الصلاة بحضور 20 شخصا وتعليق الأنشطة والخدمات والدراسة في الإكليريكيات والمعاهد التعليمية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:04 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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سامح سلام
أهم قرارات الكنيسة:
* الكنيسة تقرر إقامة قداس واحد أسبوعيا بحضور الكاهن و5 شمامسة فقط 
* إقامة صلاة الأكليل بحضور 20 شخصا من أسرة العروسين 
* صلوات الجنازة بحضور أسرة المنتقل فقط 
* الالتزام باتباع كافة التطبيقات والاجراءات الاحترازية بكل دقة 

وسط مخاوف من تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الترتيبات الخاصة بالخدمات الكنسية، وقداس عيد الميلاد والغطاس، حيث ذكرت االكنيسة في بيان لها اليوم، "في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وفي ظل استمرار تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، تقرر العمل بـ10 قرارات بكنائس القاهرة والإسكندرية اعتبارًا من اليوم وحتى ٣١ يناير ٢٠٢١. 

١- يقام قداسا عيدي الميلاد والغطاس  بمشاركة كهنة الكنيسة وعدد لا يزيد على عشرين شخصا  .

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٢- يقام قداس واحد فقط أسبوعيًّا ويقتصر على كهنة كل كنيسة بمشاركة ما لا يزيد على خمسة شمامسة.
٣- تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة والخدمات.
٤- تقام صلوات الأكاليل ( بعد عيد الميلاد) بكاهن واحد وشماس واحد وما لا يزيد على عشرين شخصًا من أسرتي العروسين.
٥- إقامة صلوات الجناز بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل ويفضل ان يكون ذلك في كنائس المدافن.
 ٦- تعليق  صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.
 ٧- يسمح بإتمام سري المعمودية والميرون بحضور كاهن واحد فقط وأسرة المعمد فقط (أربعة أفراد).
 ٨- تعليق الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد التعليمية.
٩- يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.
١٠- يلتزم الآباء الكهنة الموقرون والشمامسة وجميع أفراد الشعب باتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة.

اما بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية، يقرر الأب المطران أو الأسقف كلٌّ في إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة تطبيق ما يتناسب مع الوضع الصحي بالإيبارشية من إجراءات. 
وعلم موقع "صدى البلد" الإخباري أن هناك اتجاها قويًا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإلغاء الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد، والمقرر له مساء السادس من يناير وإقامة القداس الإلهي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني واقتصار الصلوات على الآباء الأساقفة وعدد محدود من الشمامسة والرهبان.  
ومن المنتظر أن تعلن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرارها بعدم وجود أي استقبالات رسمية بالمقر البابوي صباح يوم العيد، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة حفاظا على أبنائها من خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتزامن مع إعلان عدد من الدول وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا.   
وسبق للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن أعلنت نهاية شهر نوفمبر الماضي في بيان لها أنه في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجنبًا للتجمعات، وحمايةً لأبنائنا وللمجتمع، وبعد تزايد أعداد الإصابات والمنتقلين من الأحباء الآباء الكهنة والشعب تقرر العمل بما يلي بكنائس القاهرة والإسكندرية اعتبارًا من يوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 ولمدة شهر وهو ما يعني أن احتفالات قداس عيد الميلاد المقرر له 6 يناير والاحتفالات الرسمية والاستقبالات المقررة في 7 يناير  تدخل في الفترة الزمنية التى يتم فيها الإجراءات الاحترازية الجديدة، وهو ما يؤكد أيضا صعوبة إقامة القداسات والاحتفالات كما هو متبع في الأعياد السابقة.

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