تنبؤات منذ القرن الـ 16.. كويكبات وعواصف تدمر البشرية في عام 2021

تنبأ ميشيل دي نوستريدام المعروف بــ" نوستراداموس" و هو منجم وطبيب وعراف فرنسي مشهور بالقرن السادس عشر، بأن الكويكبات والعواصف الشمسية ستدمر البشرية في عام 2021 ، وفقًا لأسطورة العراف الفرنسي.

وتوقع العراف الفرنسي أن ولاية كاليفورنيا سيضربها زلزال كبير بينما ستواجه روسيا كارثة الزومبي في العام الجديد.

ويزعم أن عالم التنجيم والطبيب الفرنسي في القرن السادس عشر قد تنبأ بحريق لندن العظيم ، وصعود أدولف هتلر إلى السلطة ، وأهوال الحرب العالمية الثانية وإنشاء القنبلة الذرية.

حتى قيل إنه كان يعلم أن جون إف كينيدي سيغتال وأن هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية على مركز التجارة العالمي في نيويورك ستحدث ، حسبما ذكرت صحيفة ميرور.

ووفقًا لتوقعات نوستراداموس ، فإن صعود التكنولوجيا سيتزايد بالفعل في عام 2021 ، حيث سيتم زرع الرقائق في أدمغة الجنود.





يقال أيضا إن نبوءاته الست الأولى لنهاية العالم في الأشهر الـ 12 المقبلة تتضمن سلاح سيخلق فيروسا يحول الناس إلى كائنات زومبي ويتركنا منقرضين.

وتوقع المنجم الفرنسي، أن الأرض ستواجه سلسلة من الكوارث الطبيعية بما في ذلك زلزال ضخم في كاليفورنيا في 25 نوفمبر 2021.