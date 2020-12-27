محمود بدر: شباب التنسيقية على قدر المسئولية الوطنية والوعي الثقافي

قال محمود بدر عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن شباب التنسيقية على قدر المسئولية الوطنية والوعي الثقافي والوطني، مما يؤهلهم للتواجد في البرلمان ليحملوا هموم الوطن في التشريع والرقابة، مؤكدًا أن أعضاء التنسيقية في البرلمان سيكونوا إضافة حقيقية.





وأضاف بدر في تصريحات خاصة: "تعلمنا في تنسيقية شباب الأحزاب الإختلاف علي بعض الأمور التفاصيل ولكن لا نختلف في الأمور الوطنية ويكون هناك مرعاة للبعد الوطني، فالتنسيقية كيان يضم أحزاب مختلفة.





وأكد بدر أن اولوياتنا تحت قبة البرلمان هي دعم الدولة المصرية والحفاظ علي الأمن القومي المصري والعربي والتواجد المصري في المحيط الإقليمي، مشيرًا إلى أنه أيضًا سيتم تكثيف أدوات الرقابة البرلمانية علي الحكومة.