برلماني: الدولة مستمرة في تقديم الدعم بشكل عيني ونقدي

قال النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس النواب، إن الدعم باقٍ وأنه على الأغبياء الذين يرددون هذه الشائعة كل عدة أشهر أن يتوقفوا عنها تماما لأنها مكشوفة، موضحا أن الدولة تقدم دعما عينيا ونقديا ولا تتأخر كما أن هناك توافر وأرصدة ضخمة من كافة السلع داخل الوطن.





وأشار الغنيمي خلال تصريحات له، إلى تصريحات د. علي مصيلحي وزير التموين، والتي أكد فيها إنه لا نية لإلغاء الدعم وأن وزارة التموين اتخذت 13 اجراءً للحد من آثار الموجة الثانية لفيروس كورونا وجميع السلع متوفرة، مضيفا أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية، أن تقوم بأكبر عملية لترشيد الدعم وضمان الذهاب به الى مستحقيه، وهو ما وفر الدعم بالفعل لهذه الشرائح.





وأكد نائب الإسكندرية أن هناك ما لايقل عن 21 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها نحو 64 مليون شخص بالسلع التموينية و71 مليونا من الخبز المدعم.





وطالب عضو مجلس النواب، الخونة والعملاء، ومن يكرهون مصر بإيقاف آلة الدعاية السوداء في موضوع الدعم لأنه قضية منتهية والتزام من جانب الدولة.