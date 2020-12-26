منى قدري تكشف أهمية التحول الرقمى بالنسبة لقطاع الصحة





أضافت قدرى، خلال حديثها مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر "اكسترا نيوز"،أن الهدف من التحول الرقمي لقطاع الصحة هو تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات مما يساهم فى اتخاذ القرارات، وإعادة توزيع العاملين فى قطاع الصحة بطريقة أفضل، لتوفير خدمة طبية كريمة للمواطنين.





وقالت منى قدرى، إن جائحة كورونا فرضت التحول الرقمي على جميع الأشخاص، والمبادرات الرئاسية الصحية ساهمت فى بناء قاعدة بيانات مهمة عن المواطنين فى مصر خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة.





ولفت مستشار وزيرة الصحة لشؤون التحول الرقمي،إلى أن حوالى مليون مواطن شاركوا فى تطبيق "صحة مصر" منذ تدشينه في شهر ابريل، وهو المنوط بتسجيل بيانات المرضى عليه، ومتابعتهم.





وأكدت مستشار وزيرة الصحة لشؤون التحول الرقمي، ان كافة العاملين بوزارة الصحة يقفون مثل ابطال لمواجهة فيروس كورونا.

قالت الدكتورة منى قدرى مستشار وزيرة الصحة لشؤون التحول الرقمي، إن تطبيق التحول الرقمي فى القطاع الصحي يتطلب ميكنة كل الخدمات.