لو أول مرة تولدى .. علامات المخاض وأعراض الطلق الحقيقى

عندما يقترب موعد الولادة تعيش الاسرة كلها فى حالة قلق وخوف من ان تحدث بشكل مفاجئ ولا تتمكن الاسرة من نقل الام للمستشفي في الوقت المناسب مما يعرضها للمخاطر ويزداد هذا القلق عندما يكون حمل الام للمرة الأولى.





نعرض لكم اهم العلامات والاعراض التى تدل على بدء المخاض والطلق واقتراب موعد الولادة وفقا لما ذكره موقع " nhs "





اليكي مجموعة من العلامات التى تدل على أن المخاض قد يبدأ ، بما في ذلك:

• تقلصات أو شد

• "عرض" ، عندما يخرج سدادة المخاط من عنق الرحم (مدخل الرحم أو الرحم)

• آلام الظهر

• الرغبة الملحة في الذهاب إلى المرحاض ، والتي تنتج عن ضغط رأس طفلك على أمعائك

• انفجار كيس الماء لديك (تمزق الأغشية)

قد تستغرق المرحلة المبكرة (الكامنة) من المخاض بعض الوقت





المرحلة الكامنة من المخاض

تسمى بداية المخاض بالمرحلة الكامنة ويحدث هذا عندما يصبح عنق رحمك ناعمًا ورقيقًا ، ويبدأ في الفتح لولادة طفلك.

قد يستغرق هذا ساعات أو أيامًا لبعض النساء.

ربما يُنصح بالبقاء في المنزل خلال هذا الوقت إذا ذهبت إلى المستشفى أو وحدة الولادة ، فقد يقترحون عليك العودة إلى المنزل.

اكتشفي المزيد عن مراحل المخاض وما يمكنك القيام به في المنزل أثناء المرحلة الكامنة.

اتصلي بقابلتك إذا كنت غير متأكدة أو قلقة بشأن أي شيء





كيف تشعرى بالانقباضات " الطلق "

عندما يكون لديك انقباض ، يتقلص رحمك ثم يرتاح. بالنسبة لبعض الأشخاص ، قد تشعر الانقباضات كأنها آلام شديدة في الدورة الشهرية.





ربما تكون قد عانيت من تقلصات أثناء الحمل ، خاصة قرب النهاية وتسمى هذه الشد بانقباضات براكستون هيكس وعادة ما تكون غير مؤلمة.

مع استمرار المخاض ، تميل الانقباضات إلى أن تصبح أطول وأقوى وأكثر تواترًا. أثناء الانقباض ، تتقلص العضلات ويزداد الألم.

إذا وضعت يدك على بطنك ، فسوف تشعر أنها تزداد صعوبة ؛ عندما تسترخي العضلات ، يتلاشى الألم وستشعر بالصلابة تنخفض.

تدفع الانقباضات طفلك إلى أسفل وتفتح مدخل رحمك (عنق الرحم) ، ويكون جاهزًا لمرور طفلك.

من المحتمل أن تنصحك ممرضة التوليد بالبقاء في المنزل حتى تصبح الانقباضات متكررة.

اتصلي بمسئولة التوليد للحصول على إرشادات عندما تكون الانقباضات في نمط منتظم و تستمر 60 ثانية على الأقل، وتتعال كل 5 دقائق.



