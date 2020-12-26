وزيرة الهجرة: حل مشاكل المصريين العالقين فى الإمارات بمبادرة "خلينا سند لبعض"

قالت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة ، إن المملكة العربية السعودية والكويت قد أغلقتا مجالهما الجوى والمطارات نظرأ لتطورات أزمة فيروس كورونا المستجد لافتة إلى أن مصر تحترم كافة هذه القرارات خاصة أن لكل دولة لها السيادة الكاملة فيما يتعلق باتخاذ كافة القرارات الاحترازية بشأن هذه الجائحة .





وأضافت " مكرم " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن الدولة تهتم بالمواطنين العالقين المصريين بعد اتخاذ هذه الاجراءات خاصة وأن الكويت قد أعلنت أن العمالة المصرية العائدة مرة أخرى إلى الكويت لابد أن تمر بدولة وسيطة مثل الإمارات ، سلطنة عمان وقامت بتحديد هذه الدول للعودة من خلالها إلى الكويت وعمل الحجر الصحى و تحليل pcr حتى يتمكنوا من عودتهم إلى العمل مرة أخرى.





وأشارت إلى أنه بعد قرار غلق المطارات ومجال الجوى كانت شريحة العمالة المصرية التى كانت عائدة من طريق الإمارات كانت رحلتهم تنتهى بموعد الطائرة وعند غلق المجال الجوى أصبح هؤلاء العائدين فى حيرة من أمرهم وأصبحوا لا يستطيعون حتى التكفل بتكاليف بقائهم فى الفندق تمهيدأ لسفرهم .





ولفتت إلى أن الوزارة تلقت مناشدات واستغاثات وتم إعادة تفعيل غرفة عمليات وزارة الهجرة التى قامت بحصر أعداد المصريين من العمالة فى الإمارات المتضررين من هذه الأزمة والذين يريدون العودة لمصر والذين يقدر عددهم بإجمالى 2010 مواطنين .







