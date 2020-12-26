ريا وسكينة في المنوفية.. شقيقتان تستدرجان ربة منزل وتقتلانها بسبب إيصالات أمانة

ريا وسكينة.. حقيقة وقعت علي أرض المنوفية حيث اتفقت شقيقتان علي استدراج ربة منزل وقامتا بالتخلص منها بالقتل بمساعده شخص آخر.





بدأت الواقعة بمركز بركة السبع عندما تراكمت الديون علي شقيقتين فقررتا الاقتراض من إحدى السيدات مبلغا مقابل توقيع إيصالات امانة، طاردتهما مكالمتها لسداد المبلغ إلا أنهما تعثرتا ماديا محاولتين الهروب منها.





لم تجد السيدة حلا سوى اللجوء للقضاء وتحريك دعوى قضائيه ضدهما، فجن جنون الشقيقتين وحاولت شقيقتهما الثالثة مساعدتهما ومضت هي الأخرى إيصالات امانه للدفاع عنهما وتأخير تحريك الدعوى القضائية.





صدرت أحكام قضائيه ضد الشقيقتين فقررتا التخلص من السيدة ظنا منهما بانتهاء الأمر، فاتفقتا علي تحقيق جريمتهما بمساعدة صديق لهما.





وقامتا بالإتفاق مع المتهم الثالث على إستدراج المجنى عليها إلى "محل العثور" بزعم سداد مبلغ الدين ولدى وصولها عاجلها المتهم بالتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها ، وإستولوا منها على (إيصال الأمانة - هاتفها المحمول) وتخلصوا من جثتها بإلقائها بالمجرى المائى.





عثر الأهالي علي الجثمان وابلغوا قوات الشرطه بعثورهم علي جثة لسيدة مجهولة وبها جروح متفرقة بالجسم بمياه أحد المجارى المائية بدائرة المركز.





تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليها (ربة منزل - مُقيمة بدائرة المركز) وأن وراء إرتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (سيدتين "شقيقتين ، مالك محل "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة المركز).



