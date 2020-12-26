عميد هندسة القاهرة: اللغة الألمانية موجودة بالكلية.. ومستعدون لتطبيق قرار التعميم

علَّق الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، على قرار تعميم اللغة الألمانية بجميع كليات الطب والهندسة على مستوى الجامعات، قائلا إن الكلية مستعدة لتطبيق هذا القرار .
وأوضح "عبد الفتاح" في تصريح لـ"صدى البلد" أن اللغة الألمانية، موجودة في الكلية فعليًا منذ فترة، ولكن كان يتم دراستها بشكل اختياري من جانب الطلاب وليس إجباريا .
وأضاف ، أنه في حال تعميم هذا القرار فإن الكلية ستقوم بتطبيقه ، على الطلاب وفقًا لنظام الدراسة الخاص بكل طالب ، سواء بالنسبة لنظام الساعات المعتمدة ، أو نظام الفصلين الدراسيين .
وأكد عميد كلية الهندسة على استعداد الكلية لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، وفقًا للجدول الزمني الذي أعدته الجامعة ، وأنه سيتم الإعلان عن الموعد النهائي للامتحانات بعد انعقاد مجلس الجامعة يوم الاربعاء القادم .
ونوه بأنه حتى الآن من المقرر أن تقام الامتحانات حضوريا في مقر الكلية ، ولكن في انتظار القرار النهائي بعد عقد اجتماع مجلس الجامعة الذي سيعقد يوم الاربعاء .
وكان المجلس الأعلى للجامعات قد قرر اليوم السبت الموافق 26 ديسمبر 2020 تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية ، وذلك خلال الاجتماع الشهري للمجلس في جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي .