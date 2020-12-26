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رياضة

سانت إتيان .. مصطفى محمد ينافس 2 أفارقة وتونسيًا وإسبانيًا على قيادة هجوم النادي الفرنسي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:45 م
مصطفى محمد لاعب نادي
مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك
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يسرى غازى
تترقب جماهير نادى الزمالك حسم مصير المهاجم مصطفى محمد الذى يطلق عليه الأناكوندا والعرض الاحترافي الوارد إلى القلعة البيضاء من نادي سانت إتيان الفرنسي للحصول على خدماته.
 
مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك أخبر مسؤولي النادي الأبيض برفع نادي سانت إتيان الفرنسي لعرضه المادي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إلى أربعة ملايين دولار بخلاف وضع امتيازات أخرى في العقد بقيمة مليون و500 ألف دولا، بدلا من العرض السابق الذي تقدم به النادي لضمه مقابل مليوني و500 ألف دولار.


إدارة القلعة البيضاء طالبت الأناكوندا بالتفكير في خوض تجربة الاحتراف بعد مشاركة اللاعب في دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها في صيف العام القادم بمدينة طوكيو لكن مهاجم الفارس الأبيض تمسك بالاحتراف وعزز مطلبه تمسك الفريق الفرنسي بالتعاقد معه نظرا لمروره بأزمة هجومية حادة لجأ معها إلى تصعيد مهاجم شاب إلى جانب الدفع بالأطراف ومنحها صبغة المهاجم الصريح.

صدى البلد يستعرض أزمة مهاجم الزمالك والمنافس للاعب في سانت إتيان الفرنسي ووضعية الأخير في الدوري المحلي.

الأناكوندا يتألق 

مصطفى محمد برز بشدة كأفضل مهاجم في الآونة الأخيرة بعدما نجح في تسجيل 16 هدفا بقميص نادى الزمالك خلال الموسم الماضي بواقع 11 هدفا في الدوري المحلي وخمسة أهداف في دوري أبطال أفريقيا.

وفى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي حصد لقبها منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب وتأهل خلالها المنتخب إلى أولمبياد طوكيو شهدت تتويج مصطفى محمد بلقب الهداف برصيد 4 أهداف وواصل اللاعب مسيرة التألق خلال الموسم الحالي بالدوري الممتاز ونجح في إحراز هدفين للزمالك خلال مباراتي المقاولون العرب وبيراميدز. 

اقرأ ايضًا| مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية لـ مصطفى محمد

عقم هجومي فرنسي
يعاني فريق سانت إيتيان الفرنسي بقيادة كلود بويل في مركز المهاجم الصريح ويأتي في المركز الرابع بين أسوأ خطوط الهجوم في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال الموسم الحالي برصيد 18 هدفًا.

يواجه شبح الهبوط
يحتل سانت إتيان المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي برصيد 18 نقطة فقط بعد مرور 17 جولة من عمر المسابقة نظرا لمعاناة الفريق الفرنسي من أزمة هجومية حيث اضطر لإشراك عدد من الأجنحة وصناع اللعب في مركز المهاجم الصريح.

ويسعى الجهاز الفني للفريق الفرنسي إلى حسم صفقة مصطفى محمد من أجل إنهاء أزمة العقم الهجومي في ظل وجود ثنائي فقط في قائمة سانت إتيان في مركز المهاجم الصريح هما الفرنسيان جان فيليب كراسو ذو الأصول الإيفوارية والصاعد تشارليز أبي ذو الأصول التوجولية.

منافس تونسي 
يضم سانت إتيان بين صفوفه التونسي المخضرم وهبي الخزري في خط الهجوم بعدما تحول اللاعب من المشاركة بمركزي صانع اللعب والجناح الأيسر ليلعب أدوارًا هجومية صريحة في الآونة الأخيرة ويشارك أيضا في المباريات خلف المهاجم الصريح.

ويعاني سانت إتيان من أزمة هجومية في الموسم الحالي ولم يحرز سوى 18 هدفا خلال 17 مباراة خاضها بالدوري الفرنسي مما يتركه في المركز 14 بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

منافس إسباني 
يقترب المهاجم الإسباني بويان كركيتش من الانضمام إلى صفوف نادي سانت إتيان الفرنسي بعد انتهاء عقده نهاية الشهر الجاري مع نادي مونتريال امباكت الكندي في صفقة انتقال حر وسجل اللاعب ذو الثلاثون عاما انطلاقة قوية مع برشلونة في بداية مشواره وانضم الى صفوف منتخب إسبانيا عام 2008.

ولعب المهاجم الإسباني لصالح فرق روما  وميلان وأياكس أمستردام وستوك سيتي وماينتس وديبورتيفو ألافيس، قبل أن ينضم إلى فريق مونتريال امباكت الذي ينافس في الدوري الأمريكي MLS تحت قيادة زميله الأسبق في برشلونة الإسباني تييري هنري وخاض بويان 31 مباراة مع مونتريال إمباكت، سجّل خلالها 7 أهداف وصنع 4 وقاده للوصول إلى الأدوار الإقصائية في المنافسة على لقب الدوري.
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