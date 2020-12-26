9.4 مليون فدان.. وزير الزراعة: مصر لم تعان نقص الخضروات خلال جائحة كورونا

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن الزراعة اثبت قدرتها على تحدي الصعاب والمرونة وكل دول العالم تأكدت من أن قطاع الزراعة مؤثر ومهم خاصة في ظل جائح كورونا ومصر من الدول القلائل التي لم تعان من نقص السلع والخضروات خلال جائحة كورونا .





وأضاف السيد القصير في حواره مع الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن قطاع الزراعة تلقى دعما غير مسبوق من الرئيس السيسي ولدينا 281 مشروعا بـ 29 مليار جنيه في قطاع الزراعة فيما يتعلق بالطرق واستصلاح الاراضي".





وتابع السيد القصير :" الأمن الغذائي أصبح قضية أساسية والدولة المصرية تبذل جهود كبيرة ولدينا سلع كثيرة نحقق فيها اكتفاء ذاتي".





وأكمل السيد القصير:" كمية المياه المقرر للزراعة من آلاف السنوات ثابتة مع الرقعة الزراعية ولدينا 9.4 مليون فدان للزراعة في مصر ".





ولفت اليد القصير:" لدينا مشاريع قومية للزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية مثل سيناء ، ومن اجل مواجهة الزيادة السكانية والتوسع الأفقي وزيادة المحصول لابد من اللجوء إلى محاور اخرى مثل الري الحديث والابتعاد عن الري بالغمر ".



