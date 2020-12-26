النصر يتعادل 2-2 مع ضمك في الدوري السعودي

انتهت مباراة ضمك والنصر بالتعادل الإيجابي 2-2 في إطار الجولة العاشرة من الدوري السعودي على ستاد جامعة الملك سعود.





أحرز الهدف الأول لنادي النصر بيتروس في الدقيقة 10، وذلك بعد أن استقبل كرة عرضية من مارتينيز بتسديدة رأسية عبرت للمرمى.





بعد مجموعة من التسديدات على المرمى، أحرز فيتور هدف التعادل لنادي ضمك في الدقيقة 36، حيث قام بتسديدة اصطدمت بالقائم الأيمن ومرت للشباك.





في الدقيقة 48 من الشوط الأول، سجل بيتروس الهدف الثاني للنصر من تسديدة رائعة اصطدمت بالحارس ثم مرت للشباك.









ومع بداية الشوط الثاني، استقبل مايكون كرة عرضية لضمك إلى مرماه، فخادعت الكرة الحارس معلنةً هدف التعادل للضيوف.



