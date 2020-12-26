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بنكهة ومذاق مميز .. طريقة عمل الكسكسي الجزائري

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:24 م
بنكهة ومذاق مميز
بنكهة ومذاق مميز .. طريقة عمل الكسكسى الجزائرى
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اسماء محمد
يعد الكسكسى الجزائرى من اشهر الاطباق فى الجزائر وتحتوى على مكونات عديدة وليس فقط الكسكسى ويحتوى على جزر وبصل والعديد من المواد الغذائية الاخرى الغنية بالفيتامينات والاملاح المعدنية ما يجعل الجسم اكثر حيوية ونشاط هذا فضلا عن اللحوم الغنية بالبروتين والاحماض الامينية المهمة للنمو ووظائف المخ.

يستطيع الجزائريون صنع وجبة متكاملة العناصر الغذائية بطبق الكسكسى المميز المحتوى على خليط الخضروات واللحوم بمذاق ونكهة مميزة ليس هذا فحسب بل انه يثير الشهية ايضا فعندما تنظر اليه للوهلة الاولى ستعتقد أنه طبق الكبسة الخليجية.

نقدم لكم طريقة عمل الكسكسى الجزائري بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير كسكسي جزائري
لحمة 
زيت زيتون
 بصل
 بهارات
 راس الحانوت 
كمون كزبرة جافة 
ملح 
قرفة 
فلفل أسود 
هريسة شطة 
ماء 
جزر  شرائح
كرفس 
كوسة  انصاف
باذنجان  مكعبات
حمص مسلوق 
كسكسي 
زيت زيتون 
ماء 
ملح 
زبدة 
مكعب مرقة 

طريقة عمل كسكسي جزائري
* في حلة بها زبدة ساخنة حمرى البصل ثم تضاف لحمة وكرفس وقلبي المكونات جيدا.

* ثم يضاف جزر وكوسة وحمص وتتبل ببهارات راس الحانوت وكمون وكزبرة ناشفة وقرفة وهريسة شطة وصلصة.

* ضيفي الباذنجان وقلبي المكونات جيدا وتترك  المكونات على النار حتى تمام الطهي ثم يشوح الكسكسي في زبدة يضاف مكعب مرقة ويترك على النار حتى يطهى ويقدم بالهنا.
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