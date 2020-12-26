مستشار الرئيس للشؤون الصحية يفجر مفاجأة عن تأثير كورونا على مخ الانسان

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الكثير من إصابات كورونا هذه الفترة تشمل عائلات وأسرا كاملة.









وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" أن إهمال إجراءات الوقاية والتكدس والتجمعات وبعض الأنشطة الاجتماعية إلى جانب طقس الشتاء وراء الزيادة الكبيرة في إصابات كورونا الأيام الأخيرة.





ولفت إلى أن الإجراءات الاحترازية تظل السند الرئيسي لتجنب الإصابة بكورونا، مشيرًا إلى أنه يجب على أي شخص يعاني أعراض نزلة البرد أو كورونا البقاء في المنزل عدة أيام حتى زوال الأعراض لتجنب انتقال العدوى التي قد تتسبب في إصابة 5 أشخاص على الأقل.





وأكد أن فيروس كورونا في أغلب الأوقات قد يؤدي إلى صداع والتهاب سحائي في المخ وقد يصيب الأمعاء والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي أيضًا، مشيرًا إلى أن تداعيات الفيروس على الشخص كثيرة جدًا لذلك يجب توخي الحذر واتباع إجراءات الوقاية.





وأوضح أن فيروس كورونا يصيب الأطفال ومتوسطي العمر وكل الفئات العمرية ولكن المضاعفات تظهر جلية عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.







