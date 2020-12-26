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منوعات

بابا نويل المصايب .. شاب مصاب بكورونا يزور دار مسنين وينشر العدوى فيه

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:23 م
صدى البلد
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مريم صليب
زار شاب بلجيكي، يبلغ من العمر 30 عاما، دارًا لرعاية المسنين؛ للاحتفال معهم بأعياد الكريسماس، وإدخال السرور على قلوبهم وزيارتهم قبل حلول عيد الميلاد، مع إهدائهم بعض الهدايا . 

وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن الشاب قرر أن يقوم بزيارة دار لرعاة المسنين في غرب بلجيكا؛ لإدخال السرور على قلوبهم ولكنه لم يدرِ أنه سيكون السبب في إصابتهم جميعا بفيروس كورونا . 

وعقب انتهاء زيارة الشاب إلى دار المسنين، بـ 24 ساعة، فوجئ المسئولين عن الدار، أنه الشاب مصاب بفيروس كورونا، واتجه إلى مستشفى العزل . 

وبعد الزيارة بـ48 ساعة، أعلنت دار المسنين، إصابة 60 شخصا فيها بفيروس كورونا، من مسنين وعاملين ومسئولين، رغم اتباع الإجراءات الاحترازية في المكان . 

وأكدت الدار أن الشاب أخفى أنه مصاب بفيروس كورونا، ورفض إجراء المسحة الطبية، وزوَّر ورقة تفيد بأنه سليم. 
بابا نويل المصايب .. شاب مصاب بكورونا يزور دار مسنين وينشر العدوى فيه
بابا نويل المصايب .. شاب مصاب بكورونا يزور دار مسنين وينشر العدوى فيه
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