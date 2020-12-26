الديهي يُحذر: مصر لا تتحمل الإغلاق الكلي بسبب كورونا.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما نواجهه بسبب فيروس كورونا استثنائي يحتاج إلى اجراءات استثنائية أهمها الوعي أن هناك خطرا حقيقيا، فجائحة كورونا لا تفرق بين غني وفقير وبين وزير وغفير، وعلينا أن نواجهها بوعي وإيمان وتعاون والتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى جولة تفقدية بعد ظهر أمس الجمعة لأعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حي مدينة نصر حتي طريق القاهرة السويس، وكذلك تفقد حي مصر الجديدة.





وتابع، أن الرئيس السيسي، أثناء الجولة توقف استجابة لهتافات بعض المواطنين، وتحدث معهم متسائلًا: "الكمامة فين؟"، مشددًا على أننا في فترة صعبة، ولم يتمكن العلماء من الوصول لمعلومات كاملة عن طبيعة هذا الفيروس رغم الوصول لبعض اللقاحات ضده.



