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أخبار البلد

الثاني بسبب السيول.. إغلاق طريق سفاجا - القصير

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:48 م
حمادة خطاب
اعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري انه تم اغلاق طريق سفاجا / القصير الساحلى، مساء اليوم، أمام حركة المرور، بسبب السيول، عند الكيلو 45، وذلك بالتنسيق مع محافظة البحر الاحمر وادارة المرور المختصة.

وأشارت الهيئة إلى أنها استعدت بمعدات الانقاذ والصيانة؛ تحسبًا لأي طوارئ على الطريق.

يشار إلى أن هذا هو الطريق الثاني الذي يتم إغلاقة بسبب السيل، حيث اعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، عصر اليوم، اغلاق طريق القصير؛ كإجراء احترازي، لوجود أمطار وسيول خفيفة علي الطريق.

وتشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى إلى سقوط أمطار خفيفة يومى الأحد والاثنين على سواحل البحر الأحمر الجنوبية.
 
وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات السيول.
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