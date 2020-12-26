الثاني بسبب السيول.. إغلاق طريق سفاجا - القصير

اعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري انه تم اغلاق طريق سفاجا / القصير الساحلى، مساء اليوم، أمام حركة المرور، بسبب السيول، عند الكيلو 45، وذلك بالتنسيق مع محافظة البحر الاحمر وادارة المرور المختصة.





وأشارت الهيئة إلى أنها استعدت بمعدات الانقاذ والصيانة؛ تحسبًا لأي طوارئ على الطريق.





يشار إلى أن هذا هو الطريق الثاني الذي يتم إغلاقة بسبب السيل، حيث اعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، عصر اليوم، اغلاق طريق القصير؛ كإجراء احترازي، لوجود أمطار وسيول خفيفة علي الطريق.





وتشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى إلى سقوط أمطار خفيفة يومى الأحد والاثنين على سواحل البحر الأحمر الجنوبية.