18 مليون إصابة بأمريكا.. استشاري: السلالة الجديدة لـ كورونا اخترقت الخلايا البشرية

قال الدكتور أشرف الفقى ، استشارى الأبحاث الاكلينيكية بواشنطن، إن الوضع فى الولايات المتحدة الأمريكية حرج للغاية خاصة مع تسجيل 18 مليون حالة إصابة حتى الآن ,





وأضاف " الفقى " خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحياة اليوم ، أن أمريكا تعانى من إصابات مستجدة تتجاوز 200 ألف حالة، لافتا إلى وجود استقصائيات ميدانية لعزل عينات من الفيروس من أجساد المصابين التى وجدت فى بريطانيا .



