ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

18 مليون إصابة بأمريكا.. استشاري: السلالة الجديدة لـ كورونا اخترقت الخلايا البشرية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:58 م
فبروس كورونا
فبروس كورونا
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور أشرف الفقى ،  استشارى الأبحاث الاكلينيكية بواشنطن، إن الوضع فى الولايات المتحدة الأمريكية حرج للغاية خاصة مع تسجيل 18 مليون حالة إصابة حتى الآن , 

وأضاف " الفقى " خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحياة اليوم  ، أن أمريكا تعانى من إصابات مستجدة تتجاوز 200 ألف حالة، لافتا إلى وجود استقصائيات ميدانية لعزل عينات من الفيروس من أجساد المصابين التى وجدت فى بريطانيا .

ولفت إلى أن التحور فى فيروس كورونا ليس جديدأ وما أعلنته سلطات الصحة البريطانية من أن هذا التحور يكون فى بعض أجساد البشر؛ تسببت فى سهولة انتشاره ، ومن المبكر أن نكشف عن شراسة الفيروس وانه أكثر فتكا أم لا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"فاينانشيال تايمز": تحور جديد لفيروس كورونا وراء زيادة الحالات في أوروبا

ليست فتاكة.. استشاري: السلالة الجديدة لـ فيروس كورونا تنتشر أسرع بنسبة 70%

استشاري في بريطانيا: سلالة كورونا الجديدة تؤدي للإصابة بنسبة 150%

أول دولة عربية تعلن الاشتباه في 4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

اكتشاف صادم لـ العلماء في سلالة كورونا الجديدة بشأن إصابة الأطفال

ليست أكثر شراسة.. إسلام عنان: السلالة الجديدة أكثر انتشارًا بنسبة 70%

ترشيحاتنا

السيسي يبحث مع رئيس الكونغو رئاسة بلاده للاتحاد الإفريقي خلال 2021

فيروس كورونا غدار.. وائل الإبراشي يعاني من سخونية ونقص في الأكسجين

توضيح جديد من أيتن عامر بعد هجومها على عفاف شعيب

الأهلي يعلن شفاء موسيماني من كورونا وزوال أعراض الفيروس عن ثلاثي الفريق

أستاذ علم الأوبئة: إنكسار الموجة الحالية لكورونا في هذا التوقيت

إصابة شهد رمزي بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنكهة ومذاق مميز .. طريقة عمل الكسكسي الجزائري

دراسة تنصح بتناوله.. نوع من البذور المهملة تحمي من السرطان

أطعمة لا يجب غسلها قبل الطهي ..تعرف عليها