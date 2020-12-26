وزير الزراعة: تصدير 5 ملايين طن خضراوات وفاكهة بـ2.1 مليار دولار

قال السيد القصير وزير الزراعة، إنه يتم تصدير 5 ملايين طن من الخضر والفاكهة للعالم بأكثر من 2.1 مليار دولار .





وأضاف السيد القصير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الأمن الغذائي مهم للحفاظ على التجارة الدولية والعلاقات التجارية مع دول العالم، مع الحفاظ على توفير المنتج المحلي .





وأوضح السيد القصير:" لو تم تركيز المساحة المزروعة في القمح فقط؛ سيتم اهمال محاصيل زراعية اخرى ".





وأكمل السيد القصير:" هناك توجيهات من رئيس الوزراء بترشيد نظم استخدام المياه والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث وزراعة المصاطب والتسوية بالليزر ".





واستطرد السيد القصير: "كمية المياه المقررة للزراعة ثابتة من آلاف السنوات، مع الرقعة الزراعية التي تمثل 9.4 مليون فدان في مصر ".





ولفت السيد القصير إلى أن:" لدينا مشاريع قومية للزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية مثل سيناء، ومن اجل مواجهة الزيادة السكانية والتوسع الأفقي وزيادة المحصول؛ لابد من اللجوء إلى محاور أخرى مثل الري الحديث والابتعاد عن الري بالغمر".