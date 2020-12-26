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مطلوب الوعي وليس الهلع.. الديهي: مفيش بيت مفيهوش مصاب أو متوفى بـ كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا أخطر من الموجة الأولى بكثير، معقبًا "مفيش بيت في مصر مفيهوش مصاب أو متوفى بكورونا".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الموضوع لا يستلزم الهلع، ولكن يستلزم الوعي، منوهًا بأن نسبة كبيرة من المصريين توفوا بكورونا. 

وتابع أن وزير التعليم أعلن منذ فترة طويلة أن إصابات كورونا قد تكون أضعاف الأرقام المعلنة من قبل وزارة الصحة؛ لكون هناك بعض الحالات يتم علاجها منزليًا، معقبًا: "لو في إصابات أكتر من كده هنخبي ليه؟، لا يوجد مبرر لإخفاء أعداد الإصابات، لكن هناك أُناس متخصصين في التشكيك في قرارات وإجراءات الحكومة"، منوهًا بأن هذه الجائحة عالمية، والدول المتقدمة تشهد أعداد كبيرة جدًا من الإصابات يوميًا، وهناك سلالة جديدة من الفيروس في بريطانيا وجنوب إفريقيا تسببت في عزلها.
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