مطلوب الوعي وليس الهلع.. الديهي: مفيش بيت مفيهوش مصاب أو متوفى بـ كورونا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا أخطر من الموجة الأولى بكثير، معقبًا "مفيش بيت في مصر مفيهوش مصاب أو متوفى بكورونا".





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الموضوع لا يستلزم الهلع، ولكن يستلزم الوعي، منوهًا بأن نسبة كبيرة من المصريين توفوا بكورونا.



