برلمانية تطالب المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات للتصدي لكورونا

طالبت ماجدة نصر عضو مجلس النواب، بضرورة التزام المواطنين باتباع الاجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن زيادة الأعداد المصابين اليومية تضع الدولة في موقف صعب.
واكدت "نصر" لـ"صدى البلد"، أن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة؛ سيدفع الدولة لتطبيق عقوبة عدم ارتداء الكمامة بقوة، والضرب بيد من حديد، لافتة الى أن الدولة تسعى للحفاظ على الاقتصاد من جهة، وصحة المواطن من جهة اخرى، ونتمنى أن يلتزم المواطن بهذه الإجراءات.
جدير بالذكر أن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أشار إلى أنه سيكون هناك حظر تجول ليلة رأس السنة، لمنع التجمعات، بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن لجنة الازمات هى من تملك الحق في اتخاذ مثل هذه القرارات، ولكن حتى الآن لا يوجد أى اقتراح بهذا الأمر.