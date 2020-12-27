برلمانية تطالب المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات للتصدي لكورونا

طالبت ماجدة نصر عضو مجلس النواب، بضرورة التزام المواطنين باتباع الاجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن زيادة الأعداد المصابين اليومية تضع الدولة في موقف صعب.



