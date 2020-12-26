الديهي يطالب وزير الأوقاف بتخصيص خطبة الجمعة عن فتوى استخدام لقاح كورونا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن دار الإفتاء المصرية قالت إنه لا مانع شرعًا من استخدام لقاح فيروس كورونا ما دامت هذه المادة المستخدمة فيه قد تحولت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى واستحالت إليها بحيث أصبحت مادة أخرى جديدة.





وأعرب "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، عن استيائه من درجة تفكير من قاموا بتوجيه تساؤل لدار الإفتاء عن حكم تناول اللقاح الصيني لوجود مادة خنزيرية به، معقبًا: "دول متنطعين قال عنهم الرسول – صلى الله عليه وسلم- (هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ . قَالَهَا ثَلَاثًا)، وهم المتشددون في الدين".





وتابع، أن الله سبحانه وتعالي يقول: " إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"، وتناول اللقاح حال وجود مادة خنزيرية به يكون للمضطر، وهناك قاعدة فقهية تقول "الضرورات تبيح المحظورات".



