محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية لرفع المخلفات بالمدن والقرى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال النظافة اليومية بقرى ومدن والمحافظة، فقد قامت الوحدات المحلية بمركز سمنود برفع 10 أطنان من القمامة، حيث رفعت الوحدة المحلية لقرية أبو صير برفع 5 أطنان من القمامة من الطريق العام أبو صير الناصرية، وكذلك قامت الوحدة المحلية لقرية الراهبين برفع 5 أطنان من القمامة.





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كما قامت رئاسة مركز ومدينة زفتى بتنفيذ حملة نظافة مكبرة شملت كنس ورفع القمامة والمخلفات والأتربة ومسح الطرق العامة الرئيسية ومنطقة السوق، ورفع ناتج قص وتقليم الأشجار وذلك بخلاف أعمال النظافة اليومية برفع القمامة والمخلفات من نقاط التجميع بالشوارع.





وفي مدينة كفر الزيات، شنت رئاسة المدينة حملة نظافة مكبرة من كنس ورفع القمامة والمخلفات والأتربة ومسح الطرق من مناطق( حي حسيبة - حي عفيفي - البربري - ميدان عرابي - شارع الجيش من المطافئ حتى الثانوي العسكري - السوق)، ورفع ناتج قص وتقليم الأشجار وذلك بخلاف أعمال النظافة اليومية برفع القمامة والمخلفات من نقاط التجميع بشوارع مدينة كفر الزيات.





وفي ذات السياق، شنت إدارة النظافة بحي ثان المحلة الكبرى حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات وكنس وغسيل الأرصفة والطرقات بالعديد من مناطق الحي ومنها( سكة زفتى - كوبري الفريق رضا حافظ - شارع البحر - مدخل المدينة - سكة طنطا)، وجار العمل في جميع أنحاء الحي تباعًا وذلك بمشاركة عمال وسائقين ومعدات الحي.





وفي حي ثان طنطا، قامت حملة نظافة موسعة منذ الصباح الباكر، حيث تم كنس الشوارع ورفع مخلفات القمامة من (شارع الحلو - شارع توت عنخ آمون - بجوار مدرسة النسيجية- شارع سعيد - شارع الفالوجا - شارع لقمان الحكيم)، بجانب رفع القمامة من نقاط التجميع بنطاق الحي، ومازال العمل مستمرًا في جميع شوارع الحي من خلال الورديات المتتالية.





وفي مركز ومدينة السنطة، قام عمال النظافة بتنفيذ حملة على مناطق ( الطريق السريع السنطة طنطا - الوحدة المحلية بشبراقاص - طريق المعهد الديني - منطقة الساعي - الكنيسة) بالسنطة، وكذلك نظافة ( مدخل قرية بلاي التابعة لوحدة ميت يزيد - طريق مسهلة السنطة الداخلي الموازي لشريط السكة الحديد- طرق الوحدة المحلية بالجميزة - طريق الجعفرية القنطرة - طريق كفر كلا الباب السنطة - طريق كفر كلا الباب كفر قرطام -طريق القرشية شبشير الحصة).



