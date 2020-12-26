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رياضة

بعد حديث رحيله عن الريدز.. شاهد| أحدث ظهور للنجم محمد صلاح مع قطته

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر , صورة له مع قطته وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى : 

فخر العرب - ربنا يحفظك يا محمد صلاح - منور يا ابو مكه

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وحسم جيلارد باتريك الصحفي الفرنسي بمجلة فرانس فوتبول الجدل حول رحيل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي إلى باريس سان جيرمان في الصيف القادم.


وقال جيلارد في تصريحات خاصة لصدى البلد : "باريس سان جيرمان لا يفاوض محمد صلاح حتى الآن ، وكل ما أُشيع حول الأمر كذب ".


وتابع : " نادي باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع كريستيان إيريكسن لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي وليس محمد صلاح ". 


 وأختتم : " بالتأكيد محمد صلاح نجم كبير لكن لا يوجد مفاوضات بينه وبين باريس سان جيرمان في الوقت الحالي".


وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى رغبة نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع النجم المصري مع محمد صلاح بعد تصريحاته الأخيرة.


وأفادت التقارير ان محمد صلاح اقترب من الرحيل عن فريق الريدز بسبب عدم سعادته في الوقت الحالي حسبما قال الفرعون المصري في حوار عبر جريدة أس الاسبانية. 

 
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