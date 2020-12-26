بعد حديث رحيله عن الريدز.. شاهد| أحدث ظهور للنجم محمد صلاح مع قطته

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :

فخر العرب - ربنا يحفظك يا محمد صلاح - منور يا ابو مكه

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وقال جيلارد في تصريحات خاصة لصدى البلد : "باريس سان جيرمان لا يفاوض محمد صلاح حتى الآن ، وكل ما أُشيع حول الأمر كذب ".









وتابع : " نادي باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع كريستيان إيريكسن لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي وليس محمد صلاح ".











وأختتم : " بالتأكيد محمد صلاح نجم كبير لكن لا يوجد مفاوضات بينه وبين باريس سان جيرمان في الوقت الحالي".









وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى رغبة نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع النجم المصري مع محمد صلاح بعد تصريحاته الأخيرة.









