صحيفة بريطانية تكشف 5 أعراض لسلالة كورونا الجديدة تتطلب الرعاية الصحية فورًا

لا يوجد دليل حتى الآن على أن السلالة الجديدة تؤثر على المصابين بفيروس كورونا بشكل أكبر من نظيرتها العادية، في ظل استمرار تفشيها في بريطانيا ودول أخرى، حول العالم، إلا أن هناك 5 أعراض لتلك السلالة، تتطلب الرعاية الطبية فورًا.





وذكر تقرير لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، اليوم السبت، أن السلالة الجديدة من كورونا ليست أكثر ضررًا من نظيرتها العادية، ولكنها أكثر قابلية للانتقال، مشيرة إلى ضرورة عزل الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض.





وقالت الصحيفة إن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ذكر 5 أعراض طارئة تتطلب التوجه إلى الرعاية الصحية على الفور، في ظل تفشي سلالة كورونا الجديدة.





وتلك الأعراض بحسب المركز هي:





- صعوبة التنفس

- ألم وضغط مستمر في الصدر

- الارتباك والتوتر

- عدم القدرة على الاستيقاظ أو عدم القدرة على البقاء مستيقظًا

- زرقان الوجه والشفاه





وأشار المركز إلى أنه يمكن إضافة الأعراض المعروفة سابقًا كالسعال وارتفاع درجة الحرارة.





وبحسب وكالة الصحة العامة البريطانية، فإن الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا تتمثل في ارتفاع في درجة حرارة الجسم، والسعال باستمرار، وفقدان أو تغير حاسة الشم والتذوق.

