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أخبار العالم

من الأشجار.. روسيا تدشن زقاقا تذكاريا لقتلاها في سوريا بقاعدة حميميم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:06 م
قاعدة حميميم السورية
قاعدة حميميم السورية
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أحمد محرم
دشنت القوات الروسية في قاعدة حميميم العسكرية السورية بريف محافظة اللاذقية، اليوم السبت، زقاقًا تذكاريًا من الأشجار لقتلى خبراء المتفجرات في سوريا، حسبما ذكرت شبكة "حلب توداي" الإخبارية السورية.

وافتتحت القوات الروسية رسميًا نصبًا تذكاريًا لقتلى القوات الهندسية الروسية في سوريا، وذلك بمناسبة الذكرى 320 لتأسيس القوات الهندسية الروسية.

وقال قائد القوات الروسية في سوريا سيرجي كوزوفليف، إن الزقاق يحتوي على أكثر من 40 شجرة زرعها العسكريون ضمن المشاركة في حديقة الذاكرة، مشيرًا إلى أنها حملة زرعت في إطارها 27 مليون شجرة في عام 2020، تخليدًا لذكرى 27 مليون روسي قتلوا في الحروب التي شاركت فيها روسيا.

وقال قائد القوات الهندسية الروسية في سوريا كامل سيلمخانوف، إن الأشجار التي زرعت هي من أنواع النخيل والرمان والبرتقال، مضيفًا أنه في تصميم الزقاق استخدم الجنود مواد جلبها خبراء الألغام الروس من المدن السورية، حيث عملوا فيها بإزالة الألغام.

وأشار إلى أن القوات الروسية تجري استكمال النصب التذكاري لخبرات المتفجرات القتلى بمواد من أماكن سورية أخرى.

يشار إلى أن مطار حميميم العسكري اتخذته القوات الروسية قاعدة عسكرية لها منذ تدخلها في سوريا في نهاية سبتمبر عام 2015.
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