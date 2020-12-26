زيادة الإنتاجية.. صاحب أرض زراعية يكشف مميزات أسلوب الري الحديث وتقاوي القمح الجديدة

قال عفيفي نائل صاحب حقل إرشاد زراعى ، إنه مقتنع بالتقنية الحديثة من زراعة القمح حاليا لانها تزيد من معدل الإنتاجية.





وأضاف عفيفي نائل في حواره مع الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك طفرة في طرق زراعة القمح، وزمان كانت الانتاجية 12 أردبا في الفدان فقط، ولكن التقاوي الجديدة تقاوم الأمراض في الفدان".





وتابع :" التسوية بالليزر تقنية جديدة من أجل زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية، و اصناف التقاوي الجديدة ممتازة وتسهم في زيادة انتاجية القمح ".





وأكمل عفيفي نائل:" فدان الأرض في الطرق الحديثة لا يستغرق أكثر من 3 ساعات في الري بدلا من 6 ساعات في الغمر".





ومن جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة، إن الري بالتنقيط يسهم في توفير المياه ورفع كفاءة الأرض وتقليل التكلفة وتوفير 30 % من الأسمدة".





وأكمل السيد القصير:" كمية المياه المقرر للزراعة من آلاف السنوات ثابتة مع الرقعة الزراعية ولدينا 9.4 مليون فدان للزراعة في مصر ".





ولفت السيد القصير:" لدينا مشاريع قومية للزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية مثل سيناء ، ومن اجل مواجهة الزيادة السكانية والتوسع الأفقي وزيادة المحصول لابد من اللجوء إلى محاور اخرى مثل الري الحديث والابتعاد عن الري بالغمر ".