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زيادة الإنتاجية.. صاحب أرض زراعية يكشف مميزات أسلوب الري الحديث وتقاوي القمح الجديدة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:10 م
السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة
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هاني حسين
قال  عفيفي نائل صاحب حقل إرشاد زراعى ، إنه مقتنع  بالتقنية الحديثة من زراعة القمح حاليا لانها تزيد من معدل الإنتاجية.

وأضاف عفيفي نائل  في  حواره  مع الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  هناك طفرة في طرق زراعة القمح، وزمان كانت الانتاجية 12 أردبا في  الفدان فقط، ولكن التقاوي الجديدة تقاوم الأمراض في الفدان".

وتابع :" التسوية بالليزر تقنية جديدة من أجل زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية، واصناف التقاوي الجديدة ممتازة وتسهم في زيادة انتاجية القمح ".

وأكمل عفيفي نائل:"  فدان الأرض في الطرق الحديثة لا يستغرق أكثر من 3 ساعات في الري بدلا من 6 ساعات في الغمر".

ومن جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة، إن  الري بالتنقيط يسهم في توفير المياه ورفع كفاءة الأرض وتقليل التكلفة وتوفير 30 % من الأسمدة".

 وأكمل السيد القصير:"  كمية المياه المقرر للزراعة من آلاف السنوات ثابتة مع الرقعة الزراعية ولدينا 9.4 مليون فدان للزراعة في مصر ".

 ولفت السيد القصير:" لدينا مشاريع قومية للزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية مثل سيناء ، ومن اجل مواجهة الزيادة السكانية والتوسع الأفقي وزيادة المحصول لابد من اللجوء إلى محاور اخرى مثل الري الحديث والابتعاد عن الري بالغمر ".
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