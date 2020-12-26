وصل وزنه 290| الصحة تنقذ سائقا وأسرته من مأساة 20 عاما مع المرض

لم يكن يتخيل حمادة شعيب سائق النقل الثقيل أن الدولة ستستجيب له عقب مناشدات له بمساعدته بعد أن وصل وزنه الي 290 كيلو.





حمادة شعيب أحد أبناء قرية ميت شهالة بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، زاد وزنه حتي وصل إلي 290 كيلو وهو رب أسرة مكونه من 3 بنات وولد ووالدتهم.





معاناه استمرت علي مدار 20 عاما وصل فيها حجمه الي 290 كيلو وسط عدم قدرته علي الحركه حيث بدأت المعاناه في عام 2000 عندما كان يعمل سائقا للنقل الثقيل وتسبب عمله لساعات طويله الي احتباس المياه داخل جسده مما أدى إلي زياده وزنه.





حمادة شعيب صاحب الــ 50 عاما والذي كان يطوف جميع محافظات مصر بعد أن كان سائقا درجه اولي لم تتوقف معاناته عند زيادة وزنه بل اصيب بالعمي وفقد عينه اليمني بسبب حمي ويحتاج إلي تدخل جراحي.





الاب صاحب الوزن الثقيل خرجت أسرته للعمل في جمع القمامه حيث قام بشراء تروسيكل لنجله من معاش السائقين الذي يبلغ 900 جنيه وتقلص الي 300 جنيه بسبب قسط التروسيكل.





ناشد شعيب الدولة والرئيس السيسي للتدخل لإجراء عمليه جراحيه حيث كان يعاني من خلل هرموني في الجسد يتسبب في زياده وزنه.





لم تمر ساعات حتي مدت الدولة يد العون لابن مركز لشهداء وتدخلت الدولة ووزارة الصحة وارسلت سياره اسعاف لنقل صاحب الوزن الثقيل الي مستشفي الشهداء لإجراء التحاليل وعمل الإجراءات الجراحيه اللازمه له.





" انا مش مصدق نفسي شكرا للرئيس السيسي اللي ما بينساش ولاده" هكذا عبر حماده شعيب عن فرحته عقب تدخل الدوله وانقاذه ونقله الي مستشفي الشهداء.



