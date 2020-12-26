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رياضة

بمشاركة حجازي .. الإتحاد يتعادل 1-1 مع الهلال في ديربي السعودية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:57 م
حجازي
حجازي
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مجدي سلامة
انتهت مباراة كلاسيكو السعودية بين الإتحاد والهلال بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما ، في إطار الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان.

وتقدم نادي الاتحاد في الشوط الأول بهدف عن طريق عبد الرحمن علي العبود في الدقيقة 20 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة .

وفي الشوط الثاني ، نجح صالح الشهري لاعب نادي الهلال في تسجيل هدف التعادل قبل لحظات من انتهاء الشوط الثاني والمباراة وذلك في الدقيقة 85 ، لتنتهي  المباراة بالتعادل الايجابي بين الفريقين 1-1 .

ولعب الهلال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حبيب الوطيان

خط الدفاع: محمد البريك – جانغ هيون سو – محمد جحفلي – أمير كردي

خط الوسط الدفاعي: جوستافو كوبلار – سلمان الفرج

خط الوسط الهجومي: أندري كاريلو – لوسيانو فبيتو – سالم الدوسري

في الهجوم: بافيتيمبي جوميز



ولعب الاتحاد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – زياد المولد – أحمد حجازي – مهند القشنيطي

خط الوسط الدفاعي: كريم الأحمدي - عبد الاله الملكي

خط الوسط الهجومي: عبدالرحمن العبود - رومانيهو – عبدالعزيز البيشي

في الهجوم: بريجوفيتش

وبهذه النتيجة ، يحتل فريق الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 23 نقطة بينما يأتي نادي الاتحاد في المركز الخامس برصيد 15 نقطة .
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