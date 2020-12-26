بمشاركة حجازي .. الإتحاد يتعادل 1-1 مع الهلال في ديربي السعودية

انتهت مباراة كلاسيكو السعودية بين الإتحاد والهلال بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما ، في إطار الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان.





وتقدم نادي الاتحاد في الشوط الأول بهدف عن طريق عبد الرحمن علي العبود في الدقيقة 20 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة .





وفي الشوط الثاني ، نجح صالح الشهري لاعب نادي الهلال في تسجيل هدف التعادل قبل لحظات من انتهاء الشوط الثاني والمباراة وذلك في الدقيقة 85 ، لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بين الفريقين 1-1 .





ولعب الهلال بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: حبيب الوطيان





خط الدفاع: محمد البريك – جانغ هيون سو – محمد جحفلي – أمير كردي





خط الوسط الدفاعي: جوستافو كوبلار – سلمان الفرج





خط الوسط الهجومي: أندري كاريلو – لوسيانو فبيتو – سالم الدوسري





في الهجوم: بافيتيمبي جوميز











