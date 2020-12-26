بمشاركة حجازي .. الإتحاد يتعادل 1-1 مع الهلال في ديربي السعودية

انتهت مباراة كلاسيكو السعودية بين الإتحاد والهلال بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت بينهما ، في إطار الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان.
وتقدم نادي الاتحاد في الشوط الأول بهدف عن طريق عبد الرحمن علي العبود في الدقيقة 20 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة .
وفي الشوط الثاني ، نجح صالح الشهري لاعب نادي الهلال في تسجيل هدف التعادل قبل لحظات من انتهاء الشوط الثاني والمباراة وذلك في الدقيقة 85 ، لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بين الفريقين 1-1 .
ولعب الهلال بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: حبيب الوطيان
خط الدفاع: محمد البريك – جانغ هيون سو – محمد جحفلي – أمير كردي
خط الوسط الدفاعي: جوستافو كوبلار – سلمان الفرج
خط الوسط الهجومي: أندري كاريلو – لوسيانو فبيتو – سالم الدوسري
في الهجوم: بافيتيمبي جوميز
ولعب الاتحاد بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
خط الدفاع: سعود عبدالحميد – زياد المولد – أحمد حجازي – مهند القشنيطي
خط الوسط الدفاعي: كريم الأحمدي - عبد الاله الملكي
خط الوسط الهجومي: عبدالرحمن العبود - رومانيهو – عبدالعزيز البيشي
في الهجوم: بريجوفيتش
وبهذه النتيجة ، يحتل فريق الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 23 نقطة بينما يأتي نادي الاتحاد في المركز الخامس برصيد 15 نقطة .