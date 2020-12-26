ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الطيران: هذه المطارات تستبدل إحضار شهادة PCR بإجراء مسحة داخلها

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:06 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
قال الطيار باسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران للشؤون الدولية والإعلام، إن الطيران ملتزم بكل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، لافتا إلى تم استغلال فترة توقف الطيران فى إجراء كافة الإجراءات فى المطارات والطائرات.

وكشف عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز"،أن اشتراطات وصول القادمين من الخارج، وجود شهادة PCR خلال 72 ساعة، وبالنسبة لاشتراطات السفر، يتم الكشف على الركاب والتأكد من التزامه بالإجراءات الوقائية وشهادة PCR للدولة المسافر لها.

وأكد مساعد وزير الطيران، استمرار العمل بإمكانية القادمين لـ مطارات "الغردقة، طابا، مرسى علم، شرم الشيخ"، عمل مسحة داخل هذه المطارات فقط بدلا من تحليل الـ PCR بمقابل مادى.

وكشف باسم عبد الكريم، أن خلال توقف الطيران لمدة 3 شهور تم العمل على رفع كفاءة المطارات ومصر للطيران، وتدريب العاملين فى الطيران.

وتسير الشركة الوطنية «مصر للطيران»، اليوم السبت، 66 رحلة جوية لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميًا إلى عواصم ومدن العالم لنقل نحو 5814 راكبًا، وسط زيادة ملحوظة في عدد الرحلات الداخلية عن الأيام السابقة، حيث تسير الشركة 22 رحلة اليوم إلى المطارات الداخلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

على مدار اليوم.. "مصر للطيران" تسير 36 رحلة جوية لنقل 3700 راكب

مصر للطيران تسير اليوم 57 رحلة جوية منتظمة لنقل 5600 راكب

مصر للطيران تسير اليوم 42 رحلة جوية لنقل 4600 راكب

لنقل 3400 راكب.. مصر للطيران تسير 35 رحلة جوية على مدار اليوم

مصر للطيران تسير اليوم 38 رحلة جوية لنقل 4 آلاف راكب

مصر للطيران تسير اليوم 46 رحلة جوية لنقل 5 آلاف راكب

ترشيحاتنا

بعد حديث رحيله عن الريدز.. شاهد| أحدث ظهور للنجم محمد صلاح مع قطته

بـ حذاء غريب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على البحر

الثاني بسبب السيول.. إغلاق طريق سفاجا - القصير

بركان الغضب.. ننشر ترتيب محمد صلاح في حصد شارة قيادة ليفربول

لتنصح الفتيات.. سيدة تفضح زوجها بعد تعرضها للضرب على يده

منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لن تكون الأخيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنكهة ومذاق مميز .. طريقة عمل الكسكسي الجزائري

دراسة تنصح بتناوله.. نوع من البذور المهملة تحمي من السرطان

أطعمة لا يجب غسلها قبل الطهي ..تعرف عليها