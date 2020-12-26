الطيران: هذه المطارات تستبدل إحضار شهادة PCR بإجراء مسحة داخلها





وكشف عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز"،أن اشتراطات وصول القادمين من الخارج، وجود شهادة PCR خلال 72 ساعة، وبالنسبة لاشتراطات السفر، يتم الكشف على الركاب والتأكد من التزامه بالإجراءات الوقائية وشهادة PCR للدولة المسافر لها.





وأكد مساعد وزير الطيران، استمرار العمل بإمكانية القادمين لـ مطارات "الغردقة، طابا، مرسى علم، شرم الشيخ"، عمل مسحة داخل هذه المطارات فقط بدلا من تحليل الـ PCR بمقابل مادى.





وكشف باسم عبد الكريم، أن خلال توقف الطيران لمدة 3 شهور تم العمل على رفع كفاءة المطارات ومصر للطيران، وتدريب العاملين فى الطيران.





وتسير الشركة الوطنية «مصر للطيران»، اليوم السبت، 66 رحلة جوية لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميًا إلى عواصم ومدن العالم لنقل نحو 5814 راكبًا، وسط زيادة ملحوظة في عدد الرحلات الداخلية عن الأيام السابقة، حيث تسير الشركة 22 رحلة اليوم إلى المطارات الداخلية.

قال الطيار باسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران للشؤون الدولية والإعلام، إن الطيران ملتزم بكل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، لافتا إلى تم استغلال فترة توقف الطيران فى إجراء كافة الإجراءات فى المطارات والطائرات.