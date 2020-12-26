ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نشأت الديهي: يجب تطهير كافة المؤسسات وخاصة التعليمية من الخلايا النائمة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:14 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المحكمة الإدارية العليا، قررت رفض الطعن المقام من (س.ر.م.ع) المنتمي للجماعة المحظورة وأستاذ الصيانة والحاسب الألى بالمعهد الفني الصحي بجيهان بالمنصورة وتأييد حكم أول درجة بخصم خمسة عشر يومًا من راتبه، لأنه كتب على السبورة "نحن شعب وأنتم شعب"، بالمداد الأحمر حتي لا يتم مسحه وأجبر الطالبات بالوقوف نصف ساعة لقراءتها ومنعهن من محوها وطردهن من المدرج بعد اعتراضهن على تصرفاته .

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أننا نحترم أحكام القضاء، ولكن هذا المعلم يحتاج للسجن وليس الخصم، ويفترض أن يحصل على 15 سنة سجن وليس 15 يوم خصم، فهذا شخص إرهابي إقصائي عنصري طائفي.

وشدد على ضرورة تطهير جميع المؤسسات من الخلايا الإخوانية النائمة، وخاصة في المؤسسات التعليمية، مؤكدًا على أننا في حرب ضد هذه الأفكار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كلية طب بنين الأزهر بدمياط تدشن وحدة التعليم الإلكتروني

خبراء أمنيون بتونس: جماعات الظلام تدعو لدولة الخلافة بتمويلات أجنبية.. والحرب على الإرهاب مستمرة

نحن شعب وأنتم شعب.. الإدارية العليا ترفض طعن أستاذ جامعي إخواني لتحريضه على الفتنة

الإدارية العليا تحظر العمل السياسى في الجامعات والوظيفة العامة.. المحكمة: لا نملك تشديد العقوبة

الإدارية العليا تحظر العمل السياسى في الجامعات والوظيفة العامة.. خصم للراتب من أستاذ جامعى استخدم عبارات محرضة على الفتنة.. المحكمة: لا نملك تشديد العقوبة

ترشيحاتنا

شوبير يزف بشرى للأهلاوية بشأن مصابي كورونا فى الفريق

شاهد|أول صورة لـ محمود الخطيب بعد وصوله دبي لحضور حفل جلوب سوكر

بعد حديث رحيله عن الريدز.. شاهد| أحدث ظهور للنجم محمد صلاح مع قطته

بعد فيديو مفاتنها المثير للجدل.. قرار مفاجئ من رانيا يوسف

قبل السعر الجديد.. رحلة أسعار البنزين في مصر وتوقعات الفترة المقبلة

سلالة فيروس كورونا الجديدة.. 5 علامات تطلب العزل الفوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنكهة ومذاق مميز .. طريقة عمل الكسكسي الجزائري

دراسة تنصح بتناوله.. نوع من البذور المهملة تحمي من السرطان

أطعمة لا يجب غسلها قبل الطهي ..تعرف عليها