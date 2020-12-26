نشأت الديهي: يجب تطهير كافة المؤسسات وخاصة التعليمية من الخلايا النائمة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المحكمة الإدارية العليا، قررت رفض الطعن المقام من (س.ر.م.ع) المنتمي للجماعة المحظورة وأستاذ الصيانة والحاسب الألى بالمعهد الفني الصحي بجيهان بالمنصورة وتأييد حكم أول درجة بخصم خمسة عشر يومًا من راتبه، لأنه كتب على السبورة "نحن شعب وأنتم شعب"، بالمداد الأحمر حتي لا يتم مسحه وأجبر الطالبات بالوقوف نصف ساعة لقراءتها ومنعهن من محوها وطردهن من المدرج بعد اعتراضهن على تصرفاته .





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أننا نحترم أحكام القضاء، ولكن هذا المعلم يحتاج للسجن وليس الخصم، ويفترض أن يحصل على 15 سنة سجن وليس 15 يوم خصم، فهذا شخص إرهابي إقصائي عنصري طائفي.



