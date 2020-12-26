شاهد .. أكثر توأم متطابق في العالم يحتفلان بالكريسماس

احتفل "التوأم الأكثر تطابقا في العالم" بيوم عيد الميلاد بأزياء متماثلة.





اختارت آنا ولوسي ديسينك ، اللتان تعتقدان أنهما متشابهتان أكثر من أي أخوات على مستوى العالم ، الفساتين الوردية لهذا اليوم الكبير.





ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، أمسكت التوأم آنا ولوسي بيادهما لالتقاط صورة ذاتية في الفساتين ، والتي تميزت برقبة متدلية وأكمام منتفخة.





صممت التوأم البالغتان من العمر 34 عامًا أزيائهن بأقراط فضية دائرية وأظافر رمادية اللون ومنزلق شعر لامع.





كما حرصوا على عمل مكياجهم بنفس الطريقة، وضعت كلتا المرأتين أحمر شفاه نيود وأحمر خدود مرجاني وهايلايتر على وجنتيهما.



