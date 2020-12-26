هندسة حلوان ..استعدادات مكثفة لامتحانات الفصل الدراسى الأول

تستعد كليات جامعة حلوان خلال الفترة الحالة لاقامة امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام 2020-2021، وسط اجراءات احترازية من فيروس كورونا.





وصرح الدكتور احمد الجارحى،عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان لصدى البلد ان الكلية تنفذ خلال الفترة الحالة حملات تعقيم مكثفة للمدرجات و مبانى الامتحانات استعداد لاستقبال الطلاب ، و انه تم مراعاة التباعد بين الطلاب داخل اللجان و تم تقليل عدد الطلاب ، حفاظا على سلامتهم و سلامة العاملين .





كما انه يتم التنبيه على الطلاب بجامعة حلوان بضرورة ارتداء الكمامات بصفة مستمرة خاصة داخل الجامعة، والحرص على منع التجمعات و حمل المطهرات بصفة مستمرة .





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وأضاف عميد هندسة حلوان أنه قد تم التنبيه على الطلاب أنه على الطالب فى حال الشعور بأى عرض من أعراض كورونا التواصل مع مستشفى الجامعة و الخضوع للفحص الفورى ، او التواصل مع الادارة الطبية بالجامعة و الكليات.





وحددت الجامعة أرقام هواتف التواصل مع الادارة الطبية فى حالة الشعور بأى من أعراض كورونا المذكورة سابقًا، وسوف يتواصل مع الحالة حينها أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب جامعة حلوان وذلك من خلال هذين الرقمين:





01145632478

01065738847