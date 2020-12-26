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وزير القوى العاملة: تحرير مخالفات فورية ضد عدم متبعي إجراءات الوقاية من كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:18 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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شيرين عادل
قال  الدكتور محمد سعفان ، وزير القوى العاملة، إن هناك تشديدا كبيرا من الدولة المصرية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، لافتأ إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى اجتماع يومى مع اللجنة العلمية لمكافحة كورونا.

وأضاف " سعفان " خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن وزارة القوى العاملة أعطت تعليماتها لكافة مفتشى الوزارة  بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل أماكن العمل وهو ما تم فى بداية أزمة كورونا وحتى الآن.

وأشار إلى طبيعة لجان التفتيش بالوزارة  التي تعد تقارير عن تطبيق الاجراءات الوقائية ضد كورونا وتمنح صاحب العمل  إنذار فرصة شهر لمعالجة الأخطاء ولكن فى الوقت الحالى يتم تطبيق وتحرير مخالفات فورية فى حال عدم ارتداء كمامات طبية للعمالة أو غياب تطبيق الإجراءات الوقائية.

وتابع أن أرقام اصابات فيروس كورونا بدأت فى التزايد وهو ما يستدعى زيادة تشديد الاجراءات ضد فيروس كورونا، لافتأ إلى الأطباء كشفوا فى وقت سابق أن أشهر الشتاء ستشهد زيادة فى أعداد الاصابات وهو ما نتج عنه تشديد وزارة القوى العاملة بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية لتجنب زيادة أعداد الإصابات.
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