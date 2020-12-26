الديهي: تركيا أول دولة إسلامية طبعت مع إسرائيل بعلاقات كاملة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس التركي رجب طيب أروغان، قال في تصريحات أمس عقب صلاة الجمعة، أن العلاقات مع إسرائيل مستمرة، وأن بلاده ترغب في علاقات أفضل معها، منوهًا بأن هناك معلومات تُشير إلى أن هناك وسيطا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو هو الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن علاقات تركيا بإسرائيل ستعود لسابق عهدها في مارس المقبل، والسفير التركي سيعود لتل أبيب، ويعود السفير الإسرائيلي لأنقرة في شهر مارس المقبل، معقبًا: "منتظر تعليق إعلامي الإخوان والجزيرة على تطبيع تركيا مع إسرائيل"، مشددًا على أن أردوغان أحرج رجال التهييس التطبيعي بانبطاحه أمام إسرائيل.



