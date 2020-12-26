الكشف على 1798 حالة مرضية في اليوم الأول لقافلة الأزهر بالفيوم

أسفرت القافلة الطبية والتوعوية التي أطلقتها جامعة الأزهر اليوم إلى محافظة الفيوم ونظمتها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، وحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، عن عقد مئات من الكشوفات الطبية في تخصصات مختلفة.





وأكد د. محمود صديق نائب رئيس الجامعة و المشرف العام على قطاع المستشفيات بالجامعة، أن اليوم الأول شهد إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين على قافلة جامعة الأزهر التي تستمر فعاليتها على مدار ثلاثة أيام بمشاركة أطباء مستشفيات الجامعة في تخصصات مختلفة، وتقدم القافلة خدمات توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم للحالة فضلًا عن إجراء الفحوصات الطبية المختلفة إذا احتاجت الحالة لذلك، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات الجامعة.





أضاف نائب رئيس الجامعة أن القافلة اختتمت اليوم الأول بعقد كشوفات على المرضى بلغت في تخصص الرمد 235، الباطنة 230، الأنف والأذن 275، الجلدية 280، الجراحة 25 حالة، والعظام 350حالة، والأطفال 213، والمسالك 90، والنساء والتوليد 100حالة.



