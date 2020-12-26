نصف بالمئة.. قناة السويس تكشف تأثير كورونا على إيراداتها..فيديو

قال جورج صفوت المتحدث الرسمى باسم هيئة قناة السويس، إن الهيئة حرصت على الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التى حققتها خلال الفترة الماضية، والاستعداد للسيناريوهات القادمة، بـ 4 محاور مختلفة، منها اجتذاب أسواق جديدة بتسهيلات مميزة.
أضاف جورج خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، استطعنا جذب 100% من السفن والحاويات القادمة من الساحل الشرقى للولايات المتحدة متجهة إلى آسيا.
وأكد المتحدث الرسمى باسم هيئة قناة السويس، بالرغم من الركود العالمى فى حركة التجارة العالمية وتأثيرات لانتشار فيروس كورونا،أن إيرادات قناة السويس تأثرت بنسبة نصف بالمئة حتى تم تحقيق 5 مليارات 720 مليون دولار مقارنة بـ 5 مليار 750 مليار دولار العام السابق.