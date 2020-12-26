نصف بالمئة.. قناة السويس تكشف تأثير كورونا على إيراداتها..فيديو





أضاف جورج خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، استطعنا جذب 100% من السفن والحاويات القادمة من الساحل الشرقى للولايات المتحدة متجهة إلى آسيا.





وأكد المتحدث الرسمى باسم هيئة قناة السويس، بالرغم من الركود العالمى فى حركة التجارة العالمية وتأثيرات لانتشار فيروس كورونا،أن إيرادات قناة السويس تأثرت بنسبة نصف بالمئة حتى تم تحقيق 5 مليارات 720 مليون دولار مقارنة بـ 5 مليار 750 مليار دولار العام السابق.





وقررت هيئة قناة السويس ، منح سفن بضائع الصب الجاف المحملة والفارغة، تخفيضا لرسوم العبور، يصل الي ٧٥٪؜.

واكد مهندس عصام مصطفى ضبش، عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس ومدير إدارة التحركات، على منح سفن الصب الجاف (المحملة أو الفارغة) التي تبحر من ميناء القيام اعتبارًا من 1 يناير 2021 وحتى 30 يونيو 2021، تخفيضات في رسوم عبور مجري القناة الملاحي.

مشيرا الي مد العمل بالمنشور رقم (3/2018) الخاص بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجاف (المحملة/الفارغة) التي تعمل بين موانئ منطقة الأمريكتين وموانئ منطقة آسيا حتى 30 يونية 2021 مع تعديل المادة الأولى من المنشور.

قال جورج صفوت المتحدث الرسمى باسم هيئة قناة السويس، إن الهيئة حرصت على الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التى حققتها خلال الفترة الماضية، والاستعداد للسيناريوهات القادمة، بـ 4 محاور مختلفة، منها اجتذاب أسواق جديدة بتسهيلات مميزة.