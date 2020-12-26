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وزير الزراعة: تسجيل 23 صنفا كـ سلالات مصرية خالصة من بذور الخضر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:23 م
وزير الزراعة
وزير الزراعة
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هاني حسين
 أجرى الإعلامي احمد موسى، جولة،مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، داخل الصوب الزراعية في مشروع البرنامج القومي لإنتاج بذور الخضر؟.

وقال السيد القصير وزير الزراعة، إنه تم تسجيل 23 صنفا من تقاوي الخضر، وتعتبر سلالات مصرية خالصة.

وأضاف السيد القصير في حواره مع الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نعمل على توفير تقاوي خضر توفر انتاجية وجودة مرتفعة للخضروات .

وتابع السيد القصير:"  الوزارة تعمل مع القطاع الخاص من أجل  إنتاج البذور والقطاع الخاص له دور معنا في إنتاج البذور ". 

وأوضح السيد القصير أن:"  الري بالتنقيط يسهم في توفير المياه ورفع كفائة الأرض وتقليل التكلفة وتوفير 30 % من الأسمدة".

 وأكمل السيد القصير:"  كمية المياه المقرر للزراعة من آلاف السنوات ثابتة مع الرقعة الزراعية ولدينا 9.4 مليون فدان للزراعة في مصر ".

 ولفت السيد القصير:" لدينا مشاريع قومية للزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية مثل سيناء ، ومن اجل مواجهة الزيادة السكانية والتوسع الأفقي وزيادة المحصول لابد من اللجوء إلى محاور اخرى مثل الري الحديث والابتعاد عن الري بالغمر ".
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