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اقتصاد

تحليل| 3.6 مليار جنيه متحصلات الحكومة من تسيير السيارات الجديدة والمعاقين

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:02 ص
ضرائب علي السيارات
ضرائب علي السيارات
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محمد يحيي
رفعت الحكومة من حجم حصيلتها المقررة علي رسوم تنمية تسيير السيارات في مصر لـ3.6 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الماضية بزيادة تبلغ 200 مليون جنيه عن العام السابق له والذي وصلت حصيلته نحو 3.4 مليار جنيه.

كشف بيانات تقرير الحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي الماضي، أنه تم استقطاع رسوم وضرائب علي السيارات والمركبات في مصر بقيمة اقتربت من 5.8 مليار جنيه بعد ان كانت 5.71 مليار جنيه في العام السابق له.

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أشار التقرير إلي أنه تم تخفيض الرسوم التنموية علي السيارات الجديدة المنتجة محليا وجميع المركبات المستوردة م الخارج بقيمة وصلت لـ 1.64 مليار جنيه في العام المالي الماضي مقابل 1.9 مليار جنيه في العام السابق له.

ووصلت الضرائب والرسوم المحلية علي السيارات إلي 430.1 مليون جنيه بعد أن كانت 446 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وسجلت الضرائب التي تم تحصيلها من سيارات المعاقين " تضامن اجتماعي" نحو 152 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي مقابل لا شيء في العام السابق له.
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