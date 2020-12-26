حصيلة كورونا .. 7 إصابات بمنتخب مصر للكرة النسائية

أظهرت نتيجة مسحة فيروس كورونا عن ظهور إصابتين جديدتين في صفوف منتخب مصر للكرة النسائية وتم إخضاعهن للعزل المنزلي تحت إشراف طبيب المنتخب، وبذلك وصلت حصيلة الإصابات بكورونا إلى 7 لاعبات.

كان منتخب فراعنة النسائية بقيادة أحمد رمضان تلقى خسارة أمام نظيره منتخب لبنان في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب بترو سبورت بنتيجة 3-2.

واستعان أحمد رمضان المدير الفني 5 لاعبات للانضمام للمعسكر، هن "فريدة امير وملك مراد وندى الغريب ونور نيازي وفرح هشام"، وشاركن في المران استعدادا للقاء لتعويض غياب 5 لاعبات لإصابتهن بفيروس كورونا حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعزلهن حفاظا علي سلامة باقي اللاعبات .





وحقق منتخبنا الوطني للسيدات الفوز في المباراة الأولي بثلاثية مقابل هدف. ويسعي الجهاز أحمد رمضان المدير الفني الى تحقيق الانسجام بين عناصر منتخب السيدات استعدادا للمشاركة في تصفيات أمم أفريقيا والمونديال.



