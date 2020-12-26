ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حصيلة كورونا .. 7 إصابات بمنتخب مصر للكرة النسائية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:31 م
مباراة مصر ولبنان
مباراة مصر ولبنان
Advertisements
يسرى غازى
أظهرت نتيجة مسحة فيروس كورونا عن ظهور إصابتين جديدتين في صفوف منتخب مصر للكرة النسائية وتم إخضاعهن للعزل المنزلي تحت إشراف طبيب المنتخب، وبذلك وصلت حصيلة الإصابات بكورونا إلى 7 لاعبات. 

كان منتخب فراعنة النسائية بقيادة أحمد رمضان تلقى خسارة أمام نظيره منتخب لبنان في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب بترو سبورت بنتيجة 3-2.

واستعان أحمد رمضان المدير الفني 5 لاعبات للانضمام للمعسكر، هن "فريدة امير وملك مراد وندى الغريب ونور نيازي وفرح هشام"، وشاركن في المران استعدادا للقاء لتعويض غياب 5 لاعبات لإصابتهن بفيروس كورونا حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعزلهن حفاظا علي سلامة باقي اللاعبات .

وحقق منتخبنا الوطني للسيدات الفوز في المباراة الأولي بثلاثية مقابل هدف. ويسعي الجهاز أحمد رمضان المدير الفني الى تحقيق الانسجام بين عناصر منتخب السيدات استعدادا للمشاركة في تصفيات أمم أفريقيا والمونديال.

وعالج الجهاز الفني الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية خلال التدريبات وركز على النواحي الهجومية وإنهاء الهجمات بشكل سليم وترجمتها لأهداف . كما ادي منتخب لبنان مرانه الأخير استعدادا للقاء تحت قيادة هاغوب بمرجيان .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

منتخب الكرة النسائية يواصل تدريباته استعدادا لتصفيات أفريقيا والمونديال

منتخب الكرة النسائية يواصل استعداداته لمواجهة لبنان وديا

منتخب الكرة النسائية يواجه لبنان وديا استعدادا للتصفيات الأفريقية والمونديال

نورا سمير تدير ودية منتخب النسائية ولبنان تحكيميا

ننشر تشكيل منتخب النسائية ولبنان فى المباراة الودية الأولى

كورونا يضرب منتخب النسائية.. 4 لاعبات ومثلهم بالجهاز الإداري في العزل الصحي

ترشيحاتنا

حسين صدر أول طبيب يتعرض لآثار جانبية خطيرة بعد تعاطيه لقاح موديرنا

متى نقول إننا وصلنا لذروة كورونا؟ .. مستشار رئيس الجمهورية يوضح

إصابة شهد رمزي بفيروس كورونا

شوبير يزف بشرى للأهلاوية بشأن مصابي كورونا فى الفريق

مستشار رئيس الجمهورية يكشف حقيقة إصابته بكورونا

أول مباراة محتملة .. مصطفى محمد يواجه البرازيلي نيمار في الدوري الفرنسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنكهة ومذاق مميز .. طريقة عمل الكسكسي الجزائري

دراسة تنصح بتناوله.. نوع من البذور المهملة تحمي من السرطان

أطعمة لا يجب غسلها قبل الطهي ..تعرف عليها