تجارة بـ مآسي كورونا.. حملة على مصنع تعبئة أكسجين خالف التسعيرة

شن مسئولو مديرية التموين بمحافظة الغربية حملة مكبره، اليوم، على أ حد مصانع تعبئه الاكسجين بنطاق مركز كفرالزيات، حيث تم اغلاقه لمخالفه اشتراطات التراخيص، وبيعه غاز الاستنشاق، بأزيد من المتعارف عليه بسبب أزمه كورونا.









وكانت بيانات وردت لوكيل وزارة التموين، حول استغلال، بعض المسئولين، عن استغلال مصانع تعبئة اسطوانات الأوكسجين التي تستخدم للحالات الحرجة لمرضى كورونا والمستشفيات، للازمة الحالية، وتعبئة الاسطوانات بأسعار مبالغ فيها؛ بغرض التربح.





كما تم تشكيل حملة تموينية تحت إشراف المهندس. محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية ضمت مدير إدارة تموين كفر الزيات يرافقة رئيس قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين كفر الزيات ومفتشي قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين كفر الزيات للمرور على انشطة تعبئة اسطوانات الأوكسجين.





وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة رقم 39991 لسنة 2020 مركز كفرالزيات ضد المسؤول عن احد مصانع تعبئة الأوكسجين بكفر الزيات وذلك لعدم إعلانه عن أسعار تعبئة اسطوانات الأوكسجين كما تبين أيضا انتهاء ترخيص وزارة الصناعة الخاص بالمصنع.



