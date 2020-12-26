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رياضة

قائد اتحاد جدة: فرطنا في فوز سهل أمام الهلال

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:23 م
اتحاد جدة - الهلال
اتحاد جدة - الهلال
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حسن العمدة
أكد المغربي كريم الأحمدي، قائد اتحاد جدة، أن فريقه فرط في فوز كان في المتناول على حساب الهلال، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دوري المحترفين.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أمام مضيفه الهلال، بهدف لمثله، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موسم 2020-21.

وقال الأحمدي في تصريحات نشرها موقع "سعودي" بعد اللقاء:"كان بإمكاننا تسجيل هدف ثان وقتل المباراة، لكن الحمد لله على النتيجة، وإن شاء الله تعود للانتصارات في المباريات المقبلة".

وتابع: "الهلال لديه لاعبون مميزون، ولم نمنحهم فرص كثيرة أمام المرمى، والهدف جاء من خطأ".

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 15 نقطة في المركز الرابع، بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما ارتفع رصيد الهلال عند 23 نقطة في المركز الأول.

يذكر أن الاتحاد لم يحقق أي فوز على الهلال، منذ مباراة الدور الأول موسم 2016-2017، والتي انتهت لصالح العميد بنتيجة (2-0).
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