قائد اتحاد جدة: فرطنا في فوز سهل أمام الهلال

أكد المغربي كريم الأحمدي، قائد اتحاد جدة، أن فريقه فرط في فوز كان في المتناول على حساب الهلال، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دوري المحترفين.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أمام مضيفه الهلال، بهدف لمثله، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موسم 2020-21.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أمام مضيفه الهلال، بهدف لمثله، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موسم 2020-21.

وقال الأحمدي في تصريحات نشرها موقع "سعودي" بعد اللقاء:"كان بإمكاننا تسجيل هدف ثان وقتل المباراة، لكن الحمد لله على النتيجة، وإن شاء الله تعود للانتصارات في المباريات المقبلة".



